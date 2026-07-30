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Kaynak: İHA

Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli zabıta memuru E.A., ekip arkadaşlarıyla devriye gezdiği sırada çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan E.S. ve E.K. isimli kadınları uyararak müdahalede bulundu.

UYARIYA TAŞ VE SOPAYLA KARŞILIK VERDİLER

Zabıta memurunun uyarısı üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kadın dilenci, ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla zabıta memuru E.A.’ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A., ihbar üzerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Okul Bahçesinde Yakalandılar

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, E.S. ve E.K.’yi yakındaki bir Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesinde saklanırken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYEDEN MÜCADELE KARARLILIĞI MESAJI

Olayın ardından açıklama yapan Kuşadası Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozan ve duygusal istismara yol açan dilencilik faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.