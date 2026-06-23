Kaynak: İHA

Mavi ve yeşilin buluştuğu turizm merkezi Kuşadası'nda, sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda çevre yatırımları ve bakım mesaisi hız kesmeden sürüyor. Belediye ekipleri, özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaz döneminde, hem kent sakinlerinin hem de misafirlerin daha konforlu ve estetik alanlarda vakit geçirebilmesi için sahadaki personel gücünü artırdı.

ÜÇ KRİTİK BÖLGEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin trafiği ve yaya sirkülasyonu en yoğun olan üç ana bölgesine odaklandı. Bu kapsamda;

Yavansu Mahallesi: 4040 Sokak ve çevresindeki dinlenme alanları,

Karaova Mahallesi: Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki geniş orta refüjler,

Kadınlar Denizi Mahallesi: Sanayi Kavşağı çevresinde bulunan yeşil kuşaklar baştan aşağı elden geçirildi.

DETAYLI BAKIM VE TRİMÖR UYGULAMALARI

Yürütülen hummalı çalışmalarda sadece genel temizlikle yetinilmeyerek bitki sağlığını koruyucu adımlar atıldı. Alanlarda gerçekleştirilen işlemler şu şekilde sıralandı:

Yabani Ot Temizliği: Görsel kirlilik yaratan ve diğer bitkilerin beslenmesini engelleyen yabani otlar köklerinden temizlendi.

Çim Biçme ve Çırpma: Boyları uzayan çim alanlar düzleştirilerek düzgün bir zemin oluşturuldu.

Trimör Teknolojisi: Kenar ve köşe hatlarda hassas kesim imkanı sunan trimör uygulamalarıyla ağaç ve çalı formlarına estetik formlar kazandırıldı.

ÇALIŞMALAR PERİYODİK OLARAK DEVAM EDECEK

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, bölgedeki bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini desteklemek ve kalıcı bir kent estetiği sağlamak amacıyla bu bakım işlemlerinin belirli bir takvim dahilinde periyodik olarak tekrarlanacağını bildirdi. Kuşadası'nın doğal güzelliklerini korumak ve daha göz alıcı bir çehreye kavuşturmak adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kentin tüm mahallelerinde yıl boyunca sahadaki mesaisine aralıksız devam edeceği vurgulandı.