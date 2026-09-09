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Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 16,80 gram metamfetamin, 3,20 gram esrar, 1,69 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 138 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.Y. ve E.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.