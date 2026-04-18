Kuşadası turizminin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve sektörün dijital dönüşüm sürecine uyumunu artırmak amacıyla önemli bir eğitim programına ev sahipliği yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde düzenlenen “2026 Turizminde Yapay Zeka” konulu eğitim programı, turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

TURİZMDE YAPAY ZEKA VE DİJİTAL PAZARLAMA ELE ALINDI

Üç gün süren eğitim programında; Turizmde yapay zeka uygulamaları, müşteri odaklı, hizmet anlayışı, dijital pazarlama teknikleri gibi sektörün güncel ve kritik konuları ele alındı. Eğitimler, alanında uzman eğitmen Ozan Kanal tarafından katılımcılara kapsamlı şekilde aktarıldı.

“SEKTÖRÜN TEKNOLOJİYLE GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLIYOR”

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, programın Kuşadası’nın ticari kapasitesine katkı sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“GEKA’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz ‘2026 Turizminde Yapay Zeka’ eğitim programı, ilçemizin ticari kapasitesinin geliştirilmesi ve sektörün teknolojiyle daha güçlü hale gelmesi açısından önemli bir kazanım oldu.”

Akdoğan, KUTO’nun dijitalleşmeye verdiği önem doğrultusunda bu tür eğitimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Eğitim programı ile katılımcıların:

Yeni nesil teknolojileri daha etkin kullanması, rekabet gücünü artırması, turizmde dijitalleşmeye uyum sağlaması hedefleniyor.

Kuşadası’nda düzenlenen bu tür eğitimlerin, turizm sektörünün geleceğine yön veren dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sunması bekleniyor.