Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Gündeş, “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma çerçevesinde Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal da “rüşvet suçuna iştirak” iddiasıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı. İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Taşkan’ın serbest bırakılmasının ardından kamuoyunda çeşitli değerlendirmeler ve iddialar gündeme gelirken, söz konusu iddialara ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış net bir açıklama bulunmuyor.



GEÇMİŞ SÜREÇLER DE GÜNDEMDE



Ahmet Taşkan’ın, Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün döneminde görev yaptığı süreçte bazı imar uygulamalarıyla ilgili olarak idari incelemelere konu olduğu biliniyor.

Kadınlar Denizi bölgesinde yer alan bir inşaatla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, imar değişikliklerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri açısından değerlendirildiği ve bu doğrultuda rapor hazırlandığı ifade edildi.

Söz konusu süreçte dönemin yetkili makamlarınca bazı belediye yöneticileri ve ilgili kişiler hakkında soruşturma izni verildiği, ilgili isimler hakkında da yasal süreçlerin işletildiği kamuoyuna yansımıştı.

Ayrıca Uydukent bölgesine ilişkin imar planı değişiklikleriyle ilgili olarak alınan kararların yargı süreçlerine konu olduğu ve bu kapsamda çeşitli incelemelerin yapıldığı da biliniyor.



KAMUOYUNDAKİ İDDİALAR VE SORULAR



Son gelişmelerin ardından kamuoyunda bazı iddialar ve sorular gündeme geldi:

Ahmet Taşkan hakkında “itirafçı olduğu” yönündeki iddialar doğru mu?

Bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama var mı?

Yetkili makamlar konu hakkında nasıl bir değerlendirme yapacak?

Ahmet Taşkan hakkında “itirafçı olduğu” yönündeki iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı görülüyor.



SÜREÇ DEVAM EDİYOR



Konuya ilişkin adli süreç devam etmekte olup, nihai değerlendirme yargı makamlarının vereceği kararlar doğrultusunda netlik kazanacak.