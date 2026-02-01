Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış, Kuşadası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur ve dolu sonrası ilçenin birçok noktasında taşkın ve su baskınları yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren sahaya inen Kuşadası Belediyesi ekipleri, yapılan uyarıların ardından teyakkuz durumuna geçerek olası risklere karşı hazır bekledi. Taşkın yaşanan bölgelerde tıkanan rögarlar açılırken, biriken sular hızla tahliye edildi.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Acil Müdahale ekipleri eş zamanlı olarak çalışmalara katıldı. Ana arterlerde yol güvenliği sağlanırken, çamur ve balçık temizliği de gerçekleştirildi. Belediye ekiplerinin, hayatın normale dönmesi için ilçedeki “yağmur mesaisi”nin sürdüğü bildirildi.