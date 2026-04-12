Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uzun süredir aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

‘Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçundan 16 dosya kaydı bulunan ve hakkında 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.’nin Kuşadası’nda olduğu tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla 7 aydır aranan firari hükümlüyü saklandığı evde yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.