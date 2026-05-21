Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde kullanılan Narkotik Eğitim Aracı vatandaşlarla buluştu.

Kuşadası’nda özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim aracında, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından vatandaşlara narkotik suçlarla mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlere uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın etkileri ve korunma yolları anlatılırken, ailelerin bağımlılıkla mücadelede üstlendiği önemli role de dikkat çekildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede sadece güvenlik önlemlerinin değil, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının da büyük önem taşıdığını vurgulayarak benzer faaliyetlerin toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam edeceğini ifade etti.