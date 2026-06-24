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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi’nin iştiraklerinden Arya Tesisleri’nde ödeme sisteminde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Tesiste nakit ödeme uygulaması tamamen kaldırılırken, tüm işlemler kart ve temassız ödeme yöntemlerine taşındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, uygulamanın hem hizmet kalitesini hem de operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediğini belirtti. Turan, misafirlerin artık kredi kartı, banka kartı, cep telefonu ve akıllı saatleriyle hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabildiğini ifade etti.

Yeni sistemle birlikte kasalarda para üstü hazırlama, bozuk para bekleme ve nakit sayım gibi süreçlerin ortadan kalktığını vurgulayan Turan, bu sayede hizmet hızında önemli artış sağlandığını dile getirdi.

Nakitsiz ödeme sisteminin güvenlik açısından da avantaj sunduğunu belirten Turan, tesislerde yüksek miktarda nakit bulundurulmasının önüne geçildiğini ve buna bağlı risklerin azaldığını kaydetti. Tüm işlemlerin dijital ortamda kayıt altına alınmasıyla mali süreçlerde şeffaflığın arttığı, denetim ve raporlamanın kolaylaştığı ifade edildi.

Personel verimliliğine de katkı sağlayan yeni uygulama ile nakit sayımı, kasa kapama ve para taşıma gibi işlemler sona ererken, çalışanların daha fazla hizmet kalitesine odaklanabildiği belirtildi.

Arya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, uygulamanın çağdaş işletmecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin daha güvenli, daha hızlı ve daha şeffaf hizmet sunmak olduğunu ifade etti.