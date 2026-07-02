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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi’ne önceki gün sabah saatlerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V., eski sekreter M.A. ve B.K. gözaltına alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz şekilde ekspertiz ücreti alındığı yönündeki şikâyetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında kooperatife ait bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık para hareketi tespit edildiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile birlikte M.A. ve S.V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.K. ise serbest bırakıldı.