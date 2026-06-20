Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahil şeridinde hareketsiz duran devasa bir canlı, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Bölgedeki bir plajda kanosuyla gezintiye çıkan Birol Özmen isimli vatandaşın kıyıda büyük bir balık olduğunu bildirmesi üzerine uzman ekipler bölgeye intikal etti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından alanda gerçekleştirilen incelemelerde, kıyıya vuran canlının bilimsel adı Hexanchus griseus olan bir boz camgöz köpekbalığı olduğu belirlendi. Yapılan ölçümlerde dişi olduğu tespit edilen köpekbalığının boyunun 3,85 metreye ulaştığı görüldü. Türün tespitiyle birlikte gerekli doku örnekleri alınarak laboratuvar ortamında incelenmek üzere üniversiteye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, boz camgöz köpekbalıklarının diğer türlerden farklı olarak beş yerine altı solungaç yarığına sahip olduğunu ve bu ayırt edici özelliğin kıyıya vuran canlıda da gözlemlendiğini aktardı.

"İNSANLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDUĞUNA DAİR KAYIT YOK"

Boz camgözlerin genellikle derin denizlerde yaşam sürdüğünü, balık sürülerini izlediğini ve insanlarla çok nadir karşılaştığını belirten Sürücü, şu bilgileri paylaştı:

"Ege ve Akdeniz’de yaygın olarak bilinen, Karadeniz’de ise nadir görülen bir köpekbalığı türüdür. Köpekbalıkları deniz ekosisteminin dengesi için önemli canlılardır ve korunmaları gerekmektedir. Her ne kadar görünüşleri ürkütücü olsa da bu türün insanlarla karşılaşma olasılığı düşüktür. Kıyılarımızda insanlar için tehlike oluşturduğuna dair bilinen bir kayıt bulunmamaktadır."

Kıyıya vuran dişi köpekbalığının, gerekli bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından açılacak bir çukura kurallara uygun şekilde gömüleceği bildirildi.