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Kaynak: İHA

Aydın'da vatandaşların düzenli fiziksel aktivite yapmasını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen spor faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Kuşadası'nda sabah yürüyüşü düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte sporseverler, yürüyüş yaparak güne hareketli bir başlangıç gerçekleştirdi. Tempolu yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcılar, sağlık sporu çalışmalarıyla etkinliğe devam etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasında, "Kuşadası’nda güne hareketle başladık. Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sabah yürüyüşünün ardından sağlık sporu çalışmalarıyla güne devam ettik" ifadeleri kullanıldı.