Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Kadınlar Denizi Plajı’nda ‘Kuşadası Açık Su Yüzme Yarışması’ düzenlendi. Profesyonel ve amatör yüzücülerin katıldığı yarışmada, kulaçlar kız öğrencilerin eğitimine destek olmak için atıldı.

Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi, ‘Kızlara Umut, Geleceğe Kulaç’ sloganıyla düzenlenen açık su yüzme yarışına ev sahipliği yaptı. Kız öğrencilerin eğitimine maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışa, Türkiye genelinden 200’ü aşkın profesyonel ve amatör yüzücü katıldı.

500 ve 1500 metre kategorilerinde yapılan yarışın startını Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş verdi. Etkinlik sonunda dereceye giren yüzücülere protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi.