Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki sürücü İsmail Demir hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşandı.

Söke yönüne seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı ve takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.