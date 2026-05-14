Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi 3676 Sokak üzerinde başlattığı kapsamlı yol yapım çalışmasında sona yaklaştı. Toplamda 10 bin metrekarelik bir alanı kapsayan projede, ekipler hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak adına yoğun mesai harcıyor.

Yürütülen çalışmalarda sadece altyapı sağlamlığı değil, kentin modern çehresine uygun estetik görünüm de ön planda tutuluyor. İş güvenliği kurallarından taviz verilmeden sürdürülen faaliyetler sayesinde, mahalle sakinlerinin ulaşım standartlarının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinden bu yana Kuşadası genelinde toplam 1 milyon 921 bin metrekare yol imalatı gerçekleştirildi. Hizmet politikası doğrultusunda kentin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen çalışmalarla, ulaşım altyapısı her geçen gün daha da güçlendiriliyor.