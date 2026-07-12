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Kaynak: İHA

Olay, Kuşadası’nın Sahil Siteleri mevkisinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, her şey dahil konsepti kapsamında açık büfede sunulan yemeklerden tüketen çok sayıda yerli ve yabancı turist, kısa süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşayan tatilciler için otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı kişilerin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

YEMEK VE SUDAN NUMUNE ALINDI

Otelde zehirlendiklerini öne süren tatilcilerin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri de otelde denetim yaptı. Açık büfede sunulan yiyecekler ile otelin su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı.

Zehirlenme şüphesinin kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından belirleneceği, olayla ilgili idari ve adli sürecin sürdüğü bildirildi.