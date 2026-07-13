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Kaynak: Haber Merkezi

Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Kuşadası'nın Yavansu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelde tatil yapan bazı yerli ve yabancı turistler, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikâyetleriyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan tatilciler, otelde "her şey dahil" konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandıklarını öne sürdü. Şikâyetler üzerine polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişinin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiği, bazı hastaların tedavilerinin sürdüğü, bazılarının ise müşahede altında tutulduğu bildirildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde inceleme başlattı. Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi yapılmak üzere numuneler alındığı öğrenildi.

Yetkililer, laboratuvar analizlerinin tamamlanmasının ardından rahatsızlıkların kesin nedeninin belirleneceğini, idari ve adli sürecin ise devam ettiğini bildirdi.

Not: Habere konu olan rahatsızlıkların nedeni henüz resmi laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanmamıştır. Olayla ilgili inceleme sürmektedir. Haberin yayımlandığı saat itibarıyla otel yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır. Otel yönetiminden açıklama gelmesi halinde, açıklamaya aynı şekilde yer verilecektir.