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Kaynak: İHA

Daha önce Nazilli, Efeler, Koçarlı ve Germencik’te hizmet vermeye başlayan polikliniklerin ardından Kuşadası’nda da hizmete giren yeni merkez, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Ücretsiz sağlık hizmeti sunan Kuşadası Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, modern fiziki altyapısı, güncel tıbbi ekipmanları ve alanında uzman sağlık personeliyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Hizmet Binası’nda faaliyet göstermeye başladı. Poliklinikte ağız ve diş sağlığına yönelik birçok tanı ve tedavi işlemi gerçekleştiriliyor.

Yeni hizmetten yararlanan vatandaşlar, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Aydın’ın tüm ilçelerinde sağlık yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, "Sözümüzü tuttuk. Nazilli, Efeler, Koçarlı ve Germencik’in ardından Kuşadası’nda da Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İlçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum.

Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerimiz aracılığıyla da her gün farklı ilçelerde, özellikle kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın bulunduğu noktalara sağlık hizmeti ulaştırıyoruz. Yakın zamanda Söke’de de yeni Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizi hizmete açacağız. Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımlarımıza ve projelerimize kararlılıkla devam ederek vatandaşlarımızı kaliteli hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın." ifadelerini kullandı.

Kuşadası Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hakkında bilgi almak ve randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, 444 55 09 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletişim sağlayabiliyor.