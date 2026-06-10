Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi

Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi

Kuşadası, aynı gün limana yanaşan 3 kruvaziyer gemisiyle 10 bin 500 turisti ağırladı. ABD’li yolcuların yoğunlukta olduğu ziyaretçiler Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni gezerken, ilçe merkezindeki alışveriş noktalarına da büyük ilgi gösterdi.

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Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi - Resim: 1

Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı.

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Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi - Resim: 2

Ege Port Limanı’na aynı gün içerisinde Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Brilliance Of The Seas" ile İtalya bayraklı "Aida" kruvaziyer gemileri yanaştı.

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Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi - Resim: 3

10 BİN 500 TURİST İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

Dev kruvaziyerlerle Kuşadası’na gelen toplam 10 bin 500 turist, ilçede yoğunluk oluşturdu. Yolcuların büyük bölümünü ABD’li turistler oluştururken, ziyaretçiler bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine ilgi gösterdi.

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Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi - Resim: 4

EFES VE MERYEM ANA EVİ İLGİ ODAĞI OLDU

Kuşadası’na gelen turistlerin bir kısmı, Türkiye’nin en önemli tarihi destinasyonları arasında yer alan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti.

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Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi - Resim: 5

Diğer turistler ise ilçe merkezinde vakit geçirerek alışveriş yaptı ve kentin turistik noktalarını gezdi.

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Kuşadası’na dev turist akını: 3 kruvaziyerle 10 bin 500 yolcu geldi - Resim: 6

Kruvaziyer turizmindeki hareketlilik, Kuşadası esnafına da katkı sağlarken, ilçenin uluslararası turizmdeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Kaynak: AA
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