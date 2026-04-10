Kuşadası’nda elektrik altyapısına yönelik yatırımlar artıyor. Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ADM Elektrik Aydın Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda şirket yetkilileri, 2026 yılı içerisinde ilçeye toplam 422 milyon 306 bin liralık yatırım yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ADM Elektrik Aydın Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Başkan Vekili Demirtaş’a sunum yapan şirket yöneticileri, geçen yıl 236 milyon 121 bin lira altyapı, genişleme ve enerji çoğaltma yatırımı gerçekleştirdikleri Kuşadası’na, 2026 yılında 422 milyon 306 bin lira daha yatırım yapma kararı aldıklarını ifade etti.