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Kaynak: İHA

Kuşadası Limanı, iki kruvaziyer gemisinin aynı gün ilçeye gelmesiyle yoğunluk yaşadı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama Adaları bayraklı Odyssey of the Seas ile Malta bayraklı Celebrity Xcel, ilçeye toplam 7 bin 818 turist getirdi.

Gemilerden karaya çıkan yolcuların bir bölümü Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak için otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına dahil olmayan turistler ise Kuşadası ilçe merkezinde vakit geçirerek turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, Kuşadası’nda kruvaziyer sezonunun hareketli devam ettiğini belirtti.

Bilgin, bu yıl ilçeye yaklaşık 750 kruvaziyer gemisiyle 1 milyon yabancı turist gelmesini beklediklerini söyledi. Kuşadası’na gelen kruvaziyer yolcularının hem ilçe hem de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ağustos ayında daha çok promosyonlu biletlerle seyahat eden yolcuların Kuşadası’nı ziyaret ettiğini belirten Bilgin, eylül ayında ekonomik açıdan daha yüksek profilli kruvaziyer yolcularının ilçeye gelmesini beklediklerini kaydetti.

Bilgin, kruvaziyer sezonunun kasım ayının sonuna kadar verimli şekilde devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.