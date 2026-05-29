Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Celebrity Equinox isimli kruvaziyer gemisiyle Kuşadası Limanı’na ulaşan Gong Wu (70), ailesiyle birlikte Kadınlar Denizi Plajı’na gitti. Öğle saatlerinde serinlemek için denize giren yaşlı turist, bir süre sonra suda zor anlar yaşamaya başladı.

Durumu fark eden plajdaki cankurtaran ekipleri vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Sudan çıkarılan Gong Wu’ya ilk müdahale sahilde yapıldı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen turist, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çinli turistin tedavisinin devam ettiği bildirildi.