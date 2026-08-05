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Kaynak: AA

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, kruvaziyer turizminde yoğun bir gün yaşadı. Ege Port Kuşadası Limanı’na Bahama bayraklı Odyssey Of The Seas, Panama bayraklı MSC Fantasia ve Marshall Adaları bayraklı Regatta isimli üç kruvaziyer gemisi demir attı.

9 bin 130 yolcu karaya çıktı. Büyük bölümünü ABD vatandaşlarının oluşturduğu kafile, işlemler sonrasında rotasını kent merkezi ve çevredeki ören yerlerine çevirdi.

Yolcuların bir bölümü tur organizasyonlarıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Tura dâhil olmayan ziyaretçiler ise Kuşadası çarşısında gezerek alışveriş yaptı.