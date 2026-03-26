Ekipler; refüjlerden parklara, sosyal yaşam alanlarından cadde ve sokaklara kadar geniş bir alanda yoğun bir çalışma yürütüyor. Günlük planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda, kentin doğal dokusunun korunmasına da özen gösteriliyor.

Parklarda yapılan peyzaj düzenlemeleri ve bakım çalışmalarıyla yeşil alanlar yeniden canlandırılırken, refüjlerdeki düzenlemeler kente görsel bir bütünlük kazandırıyor. Cadde ve sokak aralarında gerçekleştirilen yabani ot temizliği ise hem çevre sağlığına katkı sağlıyor hem de kent estetiğini iyileştiriyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmalarla hem kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılmasının hem de Kuşadası’nın turizmdeki cazibesinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.