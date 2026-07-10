Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, deniz tutkunlarının korku dolu anlar yaşamasına neden olan bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, önceki gün saat 18.40 sularında kürek sörfü yapmak amacıyla denize açılan 2 kişi, akıntının etkisiyle kontrolü kaybederek sürüklenmeye başladı. Durumun kontrolden çıkması üzerine mahsur kalan şahıslar, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, zaman kaybetmeden harekete geçti. Bölgeye acil olarak 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) yönlendirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde sürüklenen 2 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı. Tahliye edilen şahıslar, Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi. Kurtarılan kişilerin yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.