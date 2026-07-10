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Kaynak: İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, deniz tutkunlarının korku dolu anlar yaşamasına neden olan bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün saat 18.40 sularında kürek sörfü yapmak amacıyla denize açılan 2 kişi, akıntının etkisiyle kontrolü kaybederek sürüklenmeye başladı. Durumun kontrolden çıkması üzerine mahsur kalan şahıslar, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, zaman kaybetmeden harekete geçti. Bölgeye acil olarak 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde sürüklenen 2 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı. Tahliye edilen şahıslar, Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi. Kurtarılan kişilerin yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.