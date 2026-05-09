İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenip, Kuşadası balıkçı barınağına getirildi.