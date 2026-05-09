İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenip, Kuşadası balıkçı barınağına getirildi.
Kuşadası açıklarında korku dolu anlar
Aydın Kuşadası açıklarında motoru arızalanınca açık denize doğru sürüklenmeye başlayan teknedeki üç kişi, telsizle yardım çağrısı yapması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla güvenli şekilde kurtarıldı.
Kaynak: DHA
