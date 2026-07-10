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Kaynak: DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yapan iki kişi, akıntıya kapılarak denizde sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kuşadası açıklarında meydana geldi. Kürek sörfü yapan iki kişi, bir süre sonra akıntının etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak denizde sürüklenmeye başladı. Durumu fark edenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde mahsur kalan iki kişiyi güvenli şekilde kurtardı. Kıyıya çıkarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.