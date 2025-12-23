Kuşadası Tenis Kulübü'nde geçen hafta kortlardan birinin üzeri ve çevresi, Kuşadası Belediyesi tarafından "balon" adı verilen sistemle kapatıldı.

Kentte spor yapılabilecek alternatif alanları çoğaltmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışan özel bir ekip, kortu yüksek mukavemetli membran malzeme ile örttü.

Özel fan sistemleri ile şişirilen balon kort sayesinde tesis, sporseverler için yağmur, rüzgar ve soğuk havadan etkilenmeden kış aylarında da rahatça tenis oynayabildikleri bir hale geldi.

'YILIN HER MEVSİMİNDE TENİS OYNAYABİLECEĞİZ'

Belediye Başkanı Ömer Günel’in kente çok önemli bir tesis kazandırdığını belirten Ahmet Haşim Demirler, "Öncelikle burası gençlere sporu sevdiren bir tenis merkezi oldu. Ben aynı zamanda tenis hakemliği de yapıyorum. Balon kortlar kış aylarında bizim kurtarıcımız oluyor" dedi.

Uzun yıllardır tenis oynadığını dile getiren İdil Yaman ise "Kuşadası Tenis Kulübü çok keyifli bir spor tesisi. Buraya geldiğimizde gerçekten hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyoruz. Balon kortun da yapılmasıyla artık yılın her mevsiminde tenis oynayabileceğiz. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim" diye konuştu.