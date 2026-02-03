Türkiye’nin sonra dönemlerde en çok konuştuğu konulardan biri de ‘suça süreklenen çocuk’ oldu. Çocukların suç işlemesinin önüne geçilemezken bir haber de Adana’dan geldi.

1 Şubat’ta Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi’ndeki Dinozor Park’a gelen 4 çocuk burada üstünde ahşaptan yapılma kuş yuvası bulunan direği salladı. Suça sürüklenen çocuklar yuvayı düşürüp kırarken, içindeki kuşlar ise uçtu. Çocuklar daha sonra yerdeki ahşap yuvayı tekmeleyip zarar verdi.

Kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi - Resim : 1

O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çocukların A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğunu tespit etmesine üzerine adreslerine yaptıkları baskınlarda 4 çocuğu yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Suça sürüklenen çocuklar gündemde: Halkın yüzde 87'si artış diyorSuça sürüklenen çocuklar gündemde: Halkın yüzde 87'si artış diyorGündem
Türkiye’nin korkunç gerçeği: Suça sürüklenen çocuklar... Rakamlar neler söylüyor?Türkiye’nin korkunç gerçeği: Suça sürüklenen çocuklar... Rakamlar neler söylüyor?Gündem