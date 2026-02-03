Türkiye’nin sonra dönemlerde en çok konuştuğu konulardan biri de ‘suça süreklenen çocuk’ oldu. Çocukların suç işlemesinin önüne geçilemezken bir haber de Adana’dan geldi.

1 Şubat’ta Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi’ndeki Dinozor Park’a gelen 4 çocuk burada üstünde ahşaptan yapılma kuş yuvası bulunan direği salladı. Suça sürüklenen çocuklar yuvayı düşürüp kırarken, içindeki kuşlar ise uçtu. Çocuklar daha sonra yerdeki ahşap yuvayı tekmeleyip zarar verdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çocukların A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğunu tespit etmesine üzerine adreslerine yaptıkları baskınlarda 4 çocuğu yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, ev hapsi cezasına çarptırıldı.