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Kaynak: Haber Merkezi

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, Itır Esen ve Engin Aykanat’ın İstanbul’daki düğününde aynı karede yer aldı.

Türk televizyonunun iki dev ismi Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, haklarında uzun süredir konuşulan küslük iddialarını çıkardıkları bu son fotoğrafla adeta tarihe gömdü.

İkili, oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat’ın İstanbul’daki görkemli düğün töreninde bir araya gelerek sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi oldu.

Itır Esen ile Engin Aykanat, Paris’te kıyılan nikâhlarının ardından İstanbul’da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir düğün yaptı. Gecede Çağatay Ulusoy çiftin nikâh şahitliğini üstlendi.

Esen ile Aykanat’ın İstanbul’daki görkemli düğünü, adeta ünlü isimlerin akınına uğradı. Geceye damga vuran Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy buluşmasının yanı sıra, davetliler arasındaki popüler simalar ve sahnede yaşanan coşku da gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Bir dönem sıkı birer dost olan, balık avından tatil rotalarına kadar pek çok anı birlikte paylaşan iki ünlü ismin arasının bozulduğu iddiaları uzun süredir magazin kulislerini meşgul ediyordu.

Özellikle ikilinin sosyal medya platformlarında birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, aralarındaki iplerin koptuğuna dair en büyük kanıt olarak gösteriliyordu.

Kıvanç Tatlıtuğ, 2024 yılında katıldığı bir etkinlikte konuya ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

"Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz."