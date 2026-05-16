Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar ve itfaiye sirenleriyle sarsıldı. Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında, saat 10.30 yangın başladı. Zemin kattan yükselen alevleri ve binanın pencerelerinden taşan dumanları gören mahalle sakinleri, büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Kısa sürede çevreyi saran yoğun duman içinde mahsur kalan 2 kadın, can havliyle binanın çatısına tırmanarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, zaman kaybetmeden yangın merdivenini çatıya doğru uzattı. 2 kadın, itfaiye erlerinin profesyonel müdahalesiyle tahliye edildi. Yangın sonrası binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının çıkış sebebine ilişkin ortaya atılan iddia ise duyanları şaşırttı. Bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu hatlarda patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle koparak yere düşen yüksek gerilim hatlarının, zemin katta yangını tetiklediği öne sürüldü.