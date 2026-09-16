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Şehir içi trafikte seyir halindeki bir kuryenin motosiklet çantasının arkasına yazdığı dikkat çeken not, görenleri hem güldürdü hem de ekonomik zorlukların getirdiği noktayı gözler önüne serdi.

Yoğun tempoda çalışan ve trafikte hız yapmak zorunda kalan kuryenin çantasına yazdırdığı "Hızlı Olmam Lazım, Çok Borcum Var Sorry" şeklindeki esprili ama bir o kadar da düşündürücü ibare, trafikteki diğer sürücülerin de ilgisini çekti.

Hayat pahalılığı ve artan borç yükü altında ezilen çalışanların sektörel reflekslerini mizahi bir dille yansıtan bu anlar, sosyal medyada da kısa sürede ilgi odağı oldu.

Artan ekonomik baskılar ve geçim derdi, kuryelerin ve esnaf kuryelerin günlük yaşamındaki zorlukları bu tür yaratıcı ve dikkat çekici yollarla gözler önüne sermeye devam ediyor.