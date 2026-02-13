Para, döviz ve altın gibi kıymetleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine kara para ile mücadele kapsamında yeni yükümlülükler getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, bu şirketler suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında “yükümlü” sayıldı.

KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU OLACAK

Yapılan değişiklikle birlikte, özel güvenlik şirketleri müşterilerinin kimlik bilgilerini almak ve doğrulamakla sorumlu olacak. Kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe oluşması halinde, tutar gözetmeksizin kimlik tespiti yapılacak.

Ayrıca işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler de alınacak.

İHBAR SORUMLULUĞU GETİRİLDİ

Düzenleme uyarınca para ve değerli eşya taşıma hizmeti sunan şirketler, şüpheli işlemleri devlete bildirmekle yükümlü olacak. Son dönemde yürütülen kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı’da kasalar dolusu altın ve dövizin taşındığının belirlenmesi, düzenlemeyi gündeme taşımıştı.

Yeni uygulamayla, altın ve dövizin kuryeler ya da zırhlı araçlarla kontrolsüz şekilde taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.