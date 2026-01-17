Kurye sektöründe kriz büyüyor. Pandemi ile birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan kurye sektörü, ekonomik kriz içerisinde. Özellikle akaryakıt, vergi ve ekipman giderlerinde yüksek ödemeler yapmak zorunda kalan kuryeler, paket başı ücretlerinde tatmin edici bir artışa gidilmemesi sebebiyle 18 Ocak'ta başlamak üzere 3 günlük teslimat yapmama kararı aldı.

Kuryelerin kontak kapama eylem 18 Ocak, 19 Ocak ve 20 Ocak'ı kapsayacak.

Kuryeler giderleri şirketlerin karşılamasını istiyor

Yağmur, çamur, kış demeden gece gündüz çalışan kuryeler, bonus sisteminden hak ediş kazanabilmek için bitmek bilmeyen mesai sürelerince çalışmak zorunda kalıyor. Akaryakıta, vergilere ve ekipmanlara gelen zam, kuryelerin hak edişini düşürüyor. Bu sebeple kuryeler 18 Ocak Pazar, 19 Ocak Pazartesi ve 20 Ocak Salı günü kontak kapama eylemi yapacak.

Eylem zorunlu değil

Eylem gönüllülük esasına dayanıyor. Çalışmak isteyen kuryelerin önünde bir engel bulunmuyor. Ancak kurye sektörünün en aktif olduğu şehir olan İstanbul'da katılımın yüksek olması bekleniyor. Bu da teslimatlarda yaşanabilecek aksaklıklar konusunda vatandaşın durumun farkında olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Aylık kazanç 120 bin lirayı bulabilir ama nefes almazlarsa

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre; Şirketler duruma o kadar da kötümser bakmıyor. Şirketler 2 km üzerindeki paketlerde yüzde 62 oranında zam yapıldığını, haftada 200 paket dağıtan bir kuryenin aylık brüt 120 bin lira kazanabileceğini ifade ediyor.

Çalışanlar tüm masrafı cebinden karşılıyor

Çalışanlara göre ise açıklanan rakamlar pratikte uygulanabilir değil. Motor, kask, mont gibi ekipmanların yanı sıra Bağ-Kur primi, vergi, muhasebe ücreti, bakım ve onarım masrafları tamamen kuryenin kendi cebinden karşılanıyor.

6 paket teslimatı sadece benzine yetiyor

Günde ortalama 200 kilometre yol yapan bir kuryenin yalnızca yakıt masrafı günlük yaklaşık 370 lirayı buluyor. Paket başı ortalama 70 lira kazanan bir kurye, sadece o günkü benzini karşılayabilmek için en az 6 paket teslim etmek zorunda kalıyor.