Olay, Londra’nın Winchmore Hill bölgesinde 24 Mart akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan ve elinde yemek siparişi varmış gibi davranan bir kişi kapıyı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bu kişinin arkasından üç saldırganın daha eve yaklaştığı görüldü.

SALDIRGANLAR BİR ANDA KAÇMAYA BAŞLADI

Kapının açılmasıyla birlikte saldırganlar, kapıyı açan kadına aniden saldırdı. O sırada evde bulunan Engin Uslu’nun hızlı müdahalesi üzerine saldırganlar kısa sürede olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucu aile bireylerinin yüz ve kollarında hafif yaralanmalar oluştu. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.