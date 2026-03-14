Marmaraereğlisi ilçesinde sulama için kullanılan ve bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Türkmenli Göleti’nde doluluk oranı geçen yıl yüzde 1’in altına kadar gerilemişti.

Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği alanlarda göl yatağında derin çatlaklar oluşmuştu.Bu yıl kent genelinde etkili olan yağışlar sayesinde göletin su seviyesi yüzde 11’e yükseldi.Su seviyesindeki bu artışla birlikte çeşitli kuş türlerinin gölete gelip beslendiği gözlemlendi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yılki yağışların su kaynaklarına olumlu yansıdığını belirtti.

İklim değişikliğinin geçen yıl su kaynaklarını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini vurgulayan Bozkurter, şunları kaydetti: "Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Türkmenli Göleti'nde de son yağışlarla birlikte su seviyesinde yükseliş oldu.

Yağışların devam etmesi halinde göletteki su seviyesinin daha da artmasını bekliyoruz. Bu gelişme bölgedeki su kaynakları açısından sevindirici bir durum. Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

