Yaz aylarındaki şiddetli kuraklık yüzünden suları ciddi şekilde çekilen Bafa Gölü, son yağışlarla eski seviyesine kavuşmaya başladı ve bu durum bölge halkı ile balıkçıları memnun etti.

Eşsiz doğal güzellikleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla tanınan Bafa Gölü, uluslararası önem taşıyan sulak alanlar arasında sayılıyor. Balıkçılar, gölde özellikle yılan balığı olmak üzere çeşitli türleri avlayarak geçimlerini sağlıyor.

Milattan sonra 3. yüzyıla dek Ege Denizi’nin bir koyu konumunda olan Bafa, Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyon birikintileriyle göle dönüştü. Nesli tehlike altında olan türlerin de yer aldığı 261 kuş çeşidine üreme ve kışlama alanı sunuyor.

Yaz kuraklığı nedeniyle suları yaklaşık 30 metre azalan göl, son haftalardaki yağmurlarla eski haline dönmeye başladı. Temizlenen sularda çok sayıda kuş türü yeniden gözlemleniyor .Balıkçılar da Gölyaka ve Kapıkırı kıyılarından tekneleriyle avlanmaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi’nin en büyük doğal gölü Bafa’nın geçen yılki kuraklık nedeniyle su seviyesinin metrelerce düştüğünü ve göldeki oksijen oranının azaldığını belirtti.

Özellikle ocak ve şubat aylarındaki yağışlarla tablonun tersine döndüğünü ifade eden Özçelik, uzun kuraklığın ardından şubatta bölgeye yoğun yağış düşmesiyle su kaynaklarında belirgin bir canlanma yaşandığını söyledi.

Rezervuarların doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını vurgulayan Özçelik, göller ve akarsularda su hareketliliğinin büyük ölçüde arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Özçelik, yağışların ardından Büyük Menderes Nehri’nin debisinin yükselmesiyle suyun Bafa Gölü’ne yönlendirildiğini belirterek, "Bir taraftaki canlanma, diğer taraftaki canlanmayı da beraberinde getiriyor. Şu an için uzunca bir süreden beri hiç olmadığı kadar Bafa Gölü’nün su seviyesinin arttığını görüyoruz. Su seviyesi kıyı kenar çizgisine kadar gelmiş durumda." dedi.

Su seviyesindeki yükselişin bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini doğrudan olumlu etkilediğini anlatan Özçelik, balık ürünlerinde ciddi artış yaşandığını ve bunu yöre halkından da duyduklarını ifade etti.

Özçelik, su kalitesindeki iyileşmenin de bunun göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Göle giren su miktarı artınca kirlilik konsantrasyonu da azalmış oluyor. Büyük Menderes Nehri’nden gelen su miktarının Bafa Gölü’ndeki canlanma için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Bafa Gölü’ne Büyük Menderes’ten kontrollü bir su girişi söz konusu. Sulama sezonu sonunda burası açılıyor ve bahar aylarında tekrar kapanıyor. Yağışlar sonunda Büyük Menderes’te canlanma olur olmaz su miktarını tekrar Bafa Gölü’ne vermemiz lazım. Bunu da manuel değil, otomatik bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım ki bu şekilde göldeki su bütçesini kontrol edebilelim."

Göle ulaşan kirleticilerin azaltılması, hatta mümkünse tamamen önlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Özçelik, ileride su seviyesinin düşmesi halinde kirlenme yoğunluğunun artmasını engelleyecek önlemlerin alınmasının kritik olduğunu ifade etti.