Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Külliyesi’nde bir araya gelen yüzlerce motosiklet sürücüsü, “Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş” etkinliği kapsamında Söğüt’ten Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz’un katılımıyla gerçekleşen programda, ecdadımıza vefa ve tarihimize sahip çıkma adına anlamlı bir yolculuğun başlangıcı yapıldı.

Bilecik Motosiklet Derneği tarafından düzenlenen ve Söğüt’ten Çanakkale’ye uzanan bu anlamlı sürüş; milletimizin kahramanlık dolu geçmişini anmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak amacıyla büyük bir coşkuyla uğurlandı.

Program kapsamında, Çanakkale Valiliği’ne ulaştırılmak üzere şanlı bayrağımız ve ecdat toprağımız, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı tarafından Dernek Başkanı Erol Yörümez’e teslim edildi.

Bu anlamlı yolculuk; tarihimize duyulan saygının, vatan sevgisinin ve milli birlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak Çanakkale’de gerçekleştirilecek törenle tamamlanacak.