Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kuruluştan Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezisi” programı kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden gelen 350 öğrenci Bilecik’in Söğüt ilçesinde ağırlandı.

Programa İlçe Kaymakamı Murat Yayabaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında tarih konferansı gerçekleştirilirken, mehteran gösterisi ve atlı okçuluk gösterileri büyük ilgi gördü. Ayrıca öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret ederek Söğüt’ün köklü geçmişini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen program ile gençlerin milli ve manevi değerler etrafında tarih bilinci kazanmaları hedeflenirken, medeniyet mirasımızın yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlandı.