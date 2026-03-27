Galaya sürpriz bir isimle katılan Yazıcıoğlu, basın mensuplarının ilgisini üzerine çekti. Yanındaki kişiyle ilk kez objektiflere yakalanan oyuncu, yöneltilen “yeni ilişkiniz hayırlı olsun” yorumuna “teşekkür ederim” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun yeni sevgilisi bakın kim çıktı: Galada tüm gözler onlardaydı
ATV ekranlarında yayınlanan ve yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kuruluş Orhan dizisinin sevilen oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, katıldığı bir tiyatro oyununun galasında yeni sevgilisiyle birlikte görüntülendi.Derleyen: Cansu İşcan
Bu sözleriyle ilişkisini dolaylı yoldan doğrulamış oldu.
Kısa sürede merak konusu haline gelen gizemli isim de ortaya çıktı. Yazıcıoğlu’nun birlikte olduğu kişinin, ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu Zeynep Artukmac olduğu öğrenildi.
Bu sürpriz birliktelik, magazin dünyasında şimdiden konuşulmaya başlandı.
Son günlerde magazin basınında oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alan Zeynep Artukmac’ın özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Zeynep Artukmac kimdir?
ZEYNEP ARTUKMAC KİMDİR?
Zeynep Artukmac, Türk psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Buğdaycıoğlu’nun torunudur. Şimdilerde adı aşk dedikodularıyla gündeme gelen Artukmac, Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olduğu haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Artukmac, TED Ankara Koleji’nden mezun oldu.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Zeynep Artukmac, yükseköğrenimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlayarak mezun oldu. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimi alan Artukmac, üniversite kariyeri boyunca görsel tasarım alanlarında kendini geliştirdi.