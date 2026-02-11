Haftanın dizisi: Başrollerini Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet’in paylaştığı atv’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Kuruluş Orhan’, istikrarlı gidişatını sürdürüyor. Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, geçen hafta yaklaşık bir puan artış kaydetti.

Yeni dönemi ve yenilenen oyuncu kadrosuyla ekrana gelen dizi, sosyal medyada da çok konuşulurken reyting canavarına direnişini sürdürüyor.

Pakize’nin masallar diyarına yolculuğu

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Buğra Kekik’in yaptığı, senaryosunu yine Buğra Kekik ile Gökmen Kaya’nın kaleme aldığı MRT Film imzalı animasyon filmi ‘Paki Masallar Diyarı’, 2 bin 666 kişi tarafından izlendi.

Film, genç ve meraklı Pakize’nin, dedesinin köyünde masallar diyarına açılan bir mağara keşfetmesiyle yaşadığı maceraları anlatıyor.

Yeni albümün habercisi ‘Gece Puslu’

Haftanın şarkısı: Hadise, yeni albümünün habercisi şarkısı ‘Gece Puslu’yu Pasaj Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Ramazan Kızılpınar’a ait şarkının düzenlemesini Esad Fidan yapmış. Şarkı, geçmişle yüzleşme ve yeniden başlama temasını merkezine alan güçlü bir anlatı sunuyor.

‘Siyah Mantolu Kadın’ın izinde

Haftanın kitabı: Şair ve yazar Bahar Önen Büke’nin ‘Siyah Mantolu Kadın’ isimli şiir kitabı, Ange Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yağmurlu ve karanlık bir şehirde yalnız yürüyen siyah mantolu bir kadını merkezine alan kitapta, bu figür üzerinden derin duygular, yaşam mücadelesi, acı, yalnızlık, aşk ve kadın olmanın zorlukları gibi temalar işleniyor. Sabit bir hikâye anlatmaktan çok şiirsel ve duygusal anlatılar koleksiyonu oluşturan kitap, okuyucuya içsel duygu manzaraları sunarken edebî betimlemelerle güçlü bir atmosfer yaratıyor.