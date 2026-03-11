Bursa’yı ele geçirmek için harekete geçen Şahinşah’ın kanlı stratejisi karşısında Sultan Orhan, hem tahtını hem de hanedanını korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karacahisar’ın Germiyan’ın eline geçmesi uçlarda adeta deprem etkisi yaratır. Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile güç birliği yaparak Sultan Orhan’ın otoritesini sarsmayı hedefler. Bu büyük hamlenin ardından gözler Sultan Orhan’ın vereceği karşılığa çevrilir. Karacahisar’ın düşmesi, Bursa’yı hedef alan daha büyük bir savaşın habercisi olabilir.

Öte yandan oğlunun ölümle burun buruna gelmesi Şahinşah’ın öfkesini daha da körükler. İntikam yemini eden Şahinşah, Orhan ve Asporça’yı uçurumun kıyısında kıstırır. Teslim olmayı reddeden Sultan Orhan, Asporça ile birlikte uçurumdan atlayarak kaderini değiştirir. Bu tehlikeli durumdan nasıl kurtulacakları ise merak konusudur.

Bursa Sarayı ise büyük bir baskının hedefi olur. Şahinşah, Sultan Orhan’ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte saraya saldırırken içeride Didar, Gonca ve Nilüfer arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Aynı zamanda Kasım ve Süleyman da ölümcül bir tehdidin ortasında kalır. Tüm bu karmaşa içinde Şehzade Kasım’ın akıbeti belirsizliğini korur.

Bursa’da Şahinşah’a karşı direniş sürerken Flavius hain bir saldırıya uğrar. Ölümün eşiğine gelen Flavius, Müslüman olmak istediğini dile getirir. Fatma ile imkânsız bir aşk yaşayan Flavius hayatta kalabilecek mi, yoksa kader onları sonsuza kadar ayıracak mı?

Şahinşah ise adım adım hedefine yaklaşmaktadır. Bursa’yı ele geçirerek Osmanlı’nın kaderini değiştirmek isteyen Şahinşah’a karşı Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek mi?

