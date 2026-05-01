Her çarşamba izleyiciyle buluşan dizi, son haftalarda izlenme oranlarıyla dikkat çekse de bu ilgi uzun soluklu olmadı. Bozdağ Film imzası taşıyan iddialı dönem yapımının ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak edilirken beklenen açıklama geldi.

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu ve Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği dizi için final kararı kesinleşti.

26. BÖLÜMLE EKRANLARA VEDA EDECEK

Öte yandan kulislerde konuşulanlara göre, Birsen Altuntaş’ın haberine dayanarak, herhangi bir değişiklik olmazsa yapım 26. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yeni sezonda ise Bozdağ Film’in, Taylan Biraderler imzalı “Aşk ve Taht” dizisiyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

Hatırlanacağı üzere, Burak Özçivit’in bölüm başı 4 milyon TL talebinin kabul edilmemesi üzerine projeyle yolları ayrılmış, ardından hikâye Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde farklı bir isimle devam etmişti.