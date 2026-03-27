Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kurulan şirketler ve kapanan şirketlere dair Ocak-Şubat verilerini paylaştı.
2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 1,9 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,2 azalış kaydetti. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında önemli bir değişiklik yaşanmadı.
2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 12,2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,8 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,8 arttı.
KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTTI
Şubat 2026’da Şubat 2025’e göre; kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 yükselirken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6’ya düştü.
Şubat 2026’da Şubat 2025’e göre; kapanan şirket sayısı yüzde 5,8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,1 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 arttı.
KURULAN KOOPERATİF SAYISI DA ARTTI
Bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,4 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 azaldı.
Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısı %1,1 arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 azaldı.