Kurudu derken mucize gerçekleşti: Eber Gölü’nde kayık turları başladı

Suyun fazla olmasıyla flamingo sayısı arttı. Çok sayıda kuş var. Su seviyesi geçmişe göre az olduğu için yüzer adalar oluşmadı. Endemik türlerden Eber sarısı, nilüferler, farklı çiçekler, labirent gibi koridordan oluşan bölgeler var. Gölde kayık turuna katılanlar, gölün doğal güzelliğine hayran kalıyor" diye konuştu.