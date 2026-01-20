Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.

'KAYBOLAN RUS SPORCU DİYORLAR'

İsfandiyar Keskinkılıç, “Sabah ilk deniz polisleri geldi. Sonra bayağı kalabalıklaştı. Söylediklerine göre kaybolan Rus sporcu olduğunu söylüyorlar ama tam olarak konuya hakim değiliz. Dükkanımın karşısında olduğu için gördüm, yolun karşısına geçmedim. 6 ay önceki yarışta kaybolan yüzücü diyorlar ama tam olarak doğru mu bilmiyorum" dedi.

'BÜYÜK İHTİMAL YÜZÜCÜ DİYE DÜŞÜNÜLÜYOR'

Ramazan Türkanoğlu, “Biz Akıntıburnu'nun da devamlı buranın yüzücüsü olduğumuz için olayı biliyoruz. Şimdi yüzdüm ve çıktım. Yüzücüler olarak zaten merak ediyoruz. Akıbeti hakkında bir bilgimiz yoktu. Bazı arkadaşlar kaçmış olduğunu falan söylüyorlardı. Şimdi görünce tabii ki büyük ihtimal yüzücü diye düşünülüyor. Üzerindeki mayoyu bilemedim. Çünkü 3 bin 200 kişi falan yarıştı. Biz ilk bir hafta arandığında bulunur, çıkar diye bekliyorduk ama bulunamamıştı. Bende o zamanlar üzülmüştüm. Haber yapıldığı zaman terse yüzdüğünü iddia edenler arkadaşlar varmış o da çürütüldü. Üzücü bir durum.

Sonuçta yüzme camiasından bir arkadaşımız. Benim tahminim, sonuçta boğaza yüzmeye geliyorlar, suyu tanımıyorlar. Akıntılı su olduğu için stres yapıp kalp krizi geçirme ihtimali yüksek. Çünkü bu zaten her sene karşılaştığımız vakalar. Kalp krizi daha önce geçirenler olmuştu. O yüzden, yüzme yarışı olmadan önce yarışı düzenleyenlerin, federasyonun yarış öncesi boğazı tanıma adına yabancılara boğazda kısa antrenman yaptırmaları lazım. Böyle vakalarla tekrar karşılaşmamak için boğazı tanıma antrenmanı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bir çalışmamız da var. Bu sene federasyonla görüşmemiz de olacaktı. Aslında yarıştan 1-2 gün önce Akıntıburnuna gelip bizimle beraber yüzüyorlar. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama yüzmeyen arkadaşlar direkt yarıla geliyorlar. O zaman bazı sıkıntılar olabiliyor, stres yapabiliyorlar. Ben kalp krizi olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.