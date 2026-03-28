Tuzla’nın Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde, demirli halde bulunan 120 metre uzunluğundaki bir kuru yük gemisinde yangın meydana geldi. Geminin başaltı kısmındaki malzeme deposunda başlayan alevler, kısa süre içinde etkisini artırdı.

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık görevlisi yönlendirildi. Gemideki dumanı fark eden personel, tersane çalışanlarının da desteğiyle güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ekiplerin farklı açılardan gerçekleştirdiği müdahaleler sayesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, geminin iç bölümlerinde oluşan yoğun dumanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.