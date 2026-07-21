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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, çerçeve yasanın geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi amacıyla siyasi aktörlerle temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kurtulmuş, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet

Bahçeli'yi ve DEM Parti'yi ziyaret etti.

Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

Bakırhan ve Hatimoğulları'nın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.

Ziyaretlerde, TBMM tatile girmeden önce Meclis gündemine getirilmesi planlanan çerçeve yasa

taslağına ilişkin destek ve uzlaşı arayışının ele alındığı ifade ediliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugünkü "çerçeve yasa" trafiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edecek.

Öte yandan; DEM Parti İmralı heyeti, dün İmralı'da görüştüğü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Heyetin açıklamasına göre Öcalan, ""Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.