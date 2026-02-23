TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere yönelik iki gün sürecek ziyaret programına hazırlanıyor.

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Kurtulmuş, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde TBMM’de grubu bulunan partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Program kapsamında Kurtulmuş, 24 Şubat’ta saat 12.00’de MHP, 15.30’da CHP ve 16.30’da DEM Parti Meclis gruplarını ziyaret edecek. Ziyaretlerin ikinci gününde ise 25 Şubat’ta saat 15.00’te Yeni Yol Partisi ve 16.00’da AK Parti gruplarıyla görüşmesi planlanıyor.

Ziyaretlerde Kurtulmuş’un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına katkı sunan partilere teşekkür ederek komisyonda kabul edilen ortak raporu elden ileteceği öğrenildi.