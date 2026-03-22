TBMM Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosu’nun ev sahipliğinde Zagreb’de gerçekleştirilecek Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi’ne katılacak.

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokoviç ile görüşecek olan Kurtulmuş, zirve çerçevesinde ikili temaslarda da yer alacak.Kurtulmuş ayrıca Hırvatistan’da Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi ile Zagreb Camii ve İslam Merkezi’nde düzenlenen programlara iştirak edecek.

Hırvatistan’daki temaslarını tamamlayan Kurtulmuş, ardından Romanya’ya geçecek. Başkent Bükreş’te Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Grindeanu ile ayrı ayrı buluşacak.

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile de görüşecek olan Kurtulmuş, bu kapsamda Romanya’daki Türk dernekleri temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu’nu ziyaret edecek.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması, mevcut işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi öngörülüyor.